Datça açıklarında art arda 2 deprem

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.52'de ve 5,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 53,93 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında saat 12.16'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.

Deprem 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşmişti.

Son zamanlarda çok sayıda deprem meydana gelen bölgede bir haftada 3,7 ile 5,5 büyüklüğünde çok sayıda deprem oldu.