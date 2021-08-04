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Datça açıklarında bir deprem daha

Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 09.00'da ve 7,04 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 48,17 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıklarında 31 Temmuz'dan itibaren en küçüğü 3,7 ve en büyüğü 5,5 olmak üzere çok sayıda deprem meydana geldi.

 

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