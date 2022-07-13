Datça ve Çeşme'de orman yangını

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yangına 7 uçak, 15 helikopterle havadan, 40 arazöz, 15 su tankeri, 3 dozer, 200'ün üzerinde orman işçisi ve çok sayıda itfaiyeciyle karadan müdahale sürüyor.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, yangına kısa sürede müdahale edildiğini söyledi.

Ekiplerin özellikle havadan yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Çoban, "Yangın yerleşim alanlarını tehdit etmiyor. Ancak bölgede yoğun bir duman oluştu." dedi.

Bölgede rüzgarın etkili olduğunu aktaran Çoban, ekiplerin alevleri kısa sürede kontrol altına almasını temenni ettiklerini dile getirdi.

Muğla Valiliği: Tüm imkanlar seferber edildi

Muğla Valiliğinden yapılan açıklama ise henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangınının şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdüğü belirtilerek, "Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Datça-Mesudiye kara yolu, yangın nedeniyle geçici bir süre ulaşıma kapatıldı.

Mesudiye Mahallesi'nin üst tarafındaki Döşeme mevkisinde bulunan bazı evler, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Söndürme çalışmalarına katılmaya giden bir itfaiye aracı devrildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen yaralı itfaiye erlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tiryaki'den açıklama

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Datça Mesudiye'de saat 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bilgisini veren Tiryaki, "7 uçak, 14 helikopter, 75'i arazöz toplam 96 iş makinesi, 400 personelimizle yangını söndürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 'Ormanın Kahramanları' yeşil vatanımızı korumak için mücadele ediyor." ifadelerine yer verdi.

Tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı." bilgisi verildi.

Çeşme'de makilik alanda yangın

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.