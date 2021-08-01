Datça'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, sabah saatlerindeki 5,5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 11.37'de ve 4,81 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 52,96 kilometre olarak ölçüldü.

12 saatte 131 deprem

Öte yandan AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında yaşanan depremlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5,5 en küçüğü 0,8 olan 131 deprem meydana gelmiştir. Ülkemiz ve yakın çevresindeki deprem aktivitesi Başkanlığımız tarafından 7/24 takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı