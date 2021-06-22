Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem
Datça'da saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 21, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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