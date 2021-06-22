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Datça'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Datça'da saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 01.14'te 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD depremde kendilerine ulaşan bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

 

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