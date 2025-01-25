Datça'da sağanak yağış! Devrilen ağaçlar ulaşımı aksattı
Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkiinde akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağmur, devrilen ağaçlar ve biriken pislikler nedeniyle ulaşımda zorluklara yol açtı.
AA
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Muğla'nın Datça ilçesinde, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Mesudiye Mahallesi Ovabükü mevkisinde etkili olan yağış nedeniyle, bazı ağaçlar devrildi. Sahil kenarındaki yola devrilen bir ağaç nedeniyle ulaşım aksadı.
Sürücülerin zor anlar yaşadığı yollarda ekipler yolları açmak için çalışma yürüttü. Derelerden gelen pisliklerin köprü işlevi gören demir parçasının çevresinde birikmesi, su taşkınlarına yol açtı.