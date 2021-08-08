Datça'daki yangın kontrol altına alındı

Muğla'nın Datça ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İlçenin Eski Datça mevkisinde Kargılık Deresi bölgesinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



Yangına 1 helikopter, 1 uçak, çok sayıda arazöz ve orman işçisi müdahale etti.

Öte yandan yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilenen ve vücutlarında yanıklar oluşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dalaman'da çıkan yangın söndürüldü

Köyceğiz'deki yangın söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ederken, Dalaman Havalimanı karşısında yangın çıktı. Yangına kısa sürede müdahale edilerek söndürüldü.

Orman Genel Müdürlüğü, yangınla ilgili, “Muğla Dalaman’da çıkan orman yangınına hava gücümüz ilk müdahaleyi gerçekleştirmiştir. Yangın riski geçmiş değil. Bu nedenle milletimiz ormanlık alanlarda ve orman yakınlarında dikkatli ve tedbirli olmalı, yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalıdırlar.” açıklaması yaptı.

Çine'deki yangın sürüyor

Aydın Valiliği, 6 Ağustos'ta başlayan ve Yatağan'dan Çine'ye sıçrayan orman yangının devam ettiğini bildirdi,

Valilik, Akçaova Mahallesi’nde 3 farklı noktada başlayan yangında 500 hektar alanın zarar gördüğü ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Orman yangınına müdahalenin tüm kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum örgütlerinin katılımıyla sürdürüldüğünün bildirildiği açıklamada, toplam 38 arazöz ve su tankeri, 29 iş makinesi , 15 itfaiye aracı, 14 TOMA ve 3 helikopterin çalışmalarda görevini sürdürdüğü aktarıldı.

Bölgede yaşayanların da su tankerleri ve traktörlerle, özel şirketlerin ise beton mikserleri ile alana su taşıdığı ve yangınla mücadeleye destek verdiği belirtilerek, STK'lar ve AFAD gönüllüsü olarak toplam 119 personelin yangın söndürme mücadelesinde yer aldığı ifade edildi.

Azerbaycan Fevkalade Haller Nazırlığının dün 206 personel ile çalışmalara katıldığı, bugün de 50 personel ve 4 itfaiye aracı ile destekte bulunduğu bildirilerek, "Şu ana kadar yangın bölgesinde toplamda 1262 personel ve 250 araç çalışmalara katılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun da dün Çine'ye gelerek Afet Koordinasyon Merkezinde değerlendirme toplantısına katıldığı ve yangın alanında incelemelerde bulunduğu anımsatılarak, "Yangın devam etmekte olup kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Yangın söndürme çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.