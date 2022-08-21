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Datça'dan Yunanistan'a kaçmak isteyen 2 FETÖ'cü yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinden Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışırken Yunan unsurlarınca geri itilen FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen yakalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Mersincik Burnu kuzeyinde bir grup göçmenin yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, hareketten yoksun şişme bottaki 2 Türk vatandaşını bota alarak karaya çıkardı.

Şüphelilerin kimlik kontrolünde, FETÖ üyesi eski polis ve öğretmen olduğu, kamu görevinden çıkarıldıkları tespit edildi.

Eski polis Y.D. ve öğretmen Ş.A. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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