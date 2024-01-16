Davos’ta da gündem: AI

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), dün “Güveni Yeniden İnşa Etmek” temasıyla İsviçre’nin Davos kasabasında başladı. 19 Ocak’a kadar sürecek toplantıların ana konusu yapay zekâ (AI) ve güven olacak. 54’üncü kez düzenlenecek foruma 120 ülkeden 2 bin 800’den fazla iş insanı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi katılacak ve 300’ü aşkın oturum gerçekleştirilecek.

Bu yılki konuklar arasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin Başbakanı Li Qiang, Ukranya Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte olacak. Arjantin'in yeni seçilen Devlet Başkanı Javier Milei'nin de Davos’a gelmesi bekleniyor.

Robotik gelişmeler, yapay zekâ, dijitalleşme Davos Zirvesi'nde tartışılacak ana konularından olacak. Yapay zekânın geçen yıl ivme kazanmasıyla ortaya çıkan yeni bir ekonomik çerçevede Davos’ta düzenlenecek forumlarda, "Yapay zekâyı herkesin yararına olacak şekilde nasıl kullanabiliriz? Farklı düzenleyici ortam inovasyonu toplumsal risklerle nasıl dengeliyor?

Yapay zekâ, 5/6G, kuantum hesaplama ve biyoteknoloji dahil olmak üzere diğer dönüştürücü teknolojilerle nasıl arayüz oluşturacak?" sorularına cevaplar aranacak. Jeopolitik, genel olarak siyaset ve bunun iş dünyası üzerindeki etkileri de Davos’ta masaya yatırılacak. Teknoloji devrimi ve sürdürülebilirlik de liderlerin ele alacağı konular içinde yer alacak.

Dünya Ekonomik Forumu Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Klaus Schwab, “Parçalanmış bir dünya ve artan toplumsal bölünmelerle karşı karşıyayız. Bu da yaygın belirsizlik ve karamsarlığa yol açıyor. Kriz yönetiminin ötesine geçerek, mevcut sorunların temel nedenlerine bakarak ve daha umut verici bir geleceği birlikte inşa ederek geleceğimize olan güveni yeniden inşa etmeliyiz" ifadelerini kullandı.