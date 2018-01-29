Davutoğlu: Afrin'de omuz omuza vermeliyiz

29 Ocak 2018

Eski Başbakanlardan, AK Parti Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yer alan binada yapılan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin davanın duruşmasını izledi.

Duruşma çıkışında açıklamalarda bulunan Davutoğlu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Davutoğlu, 10 gündür devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi.

Özellikle sınır boylarında terör örgütlerinin sınır güvenliğini tehdit eden bir varlık göstermeye başlayınca Türkiye'nin uluslararası hakkını koruyacak şekilde müdahalede bulunduğunu anlatan Davutoğlu, şöyle devam etti:

"Hiçbir ülke ister Amerika Birleşik Devletleri gibi küresel bir güç olsun, ister Suriye rejimi gibi eli kanlı bir rejim olsun, isterse YPG, DEAŞ, PYD gibi terör örgütleri olsun Türkiye'nin sınırında Türk halkının geleceğini tehdit edecek bir faaliyeti gerçekleştiremezler. Gerçekleştirirlerse ne olur? İşte Afrin'de olan olur. Türkiye haklı olarak müdahale eder. Bu yürütülen diplomasi ve askeri harekat konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yürüttüğü haklı mücadelede bütün tarafların, bütün siyasilerin bir araya gelmesi lazım. 15 Temmuz olayında olduğu gibi Afrin konusunda da diğer alanlarda farklı siyasi görüşler olabilir ama bu iki konuda Türkiye'nin bekası ve demokratik hak ve özgürlüklerin yaşanmasını engelleyecek darbe teşebbüslerine karşı omuz omuza vermek durumundayız. Bugün bunu görmekten çok büyük mutluluk duyuyorum. Afrin harekatı konusunda da bir milli birlik havası var. Bunun korunması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da bunun gösterilmesi lazım. Bütün siyasi partilerimizi, 'ama' demeden, 'fakat' demeden, herhangi bir rezerv koymadan Silahlı Kuvvetlerimizin ve Mehmetçiğimizin arkasında omuz omuza vermesi lazım."

"Cumhurbaşkanı ile görüşmemiz son derece doğal"

Eski Başbakanlardan, AK Parti Milletvekili Davutoğlu, bir gazetecinin, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmeye ilişkin soruya şu karşılığı verd:

"Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Bu son derece doğaldır. Hem iki dava arkadaşı olarak, yıllarca omuz omuza vermiş ve kader birliği yapmış iki dava arkadaşı olarak hem de değişik dönemlerde başbakan-dışişleri bakanı, cumhurbaşkanı-başbakan ilişkilerinde ortak devlet sorumlulukları üstlenmiş devlet adamları olarak böyle kritik süreçlerde konuşmamızdan, görüşmemizden, istişare etmemizden daha doğal bir şey olmaz. Sayın Cumhurbaşkanımızla da bu anlamda gündemdeki bütün konuları muhtevi, kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine buradan bir kez daha bu imkanı tanıdığı için teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdik."

Erdoğan, Davutoğlu ile görüştü

Kaynak: AA