Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanan basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri siyasetin alanının daraldığını söyleyen Davutoğlu, ekonominin küçüldüğünü, demokrasinin irtifa kaybettiğini ve hukuk devletinin işlevsizleştiğini iddia etti.

Ahmet Davutoğlu, "Bu krizden tek çıkış yolu daha fazla demokrasi iken koalisyon iktidarı açık bir şekilde ülkemizin her geçen gün demokrasiden uzaklaşmasına sebep olmaktadır." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son zamanlarda sıklıkla asgari nezaket ve sorumluluk anlayışından uzak bir tutum içerisinde, siyasi ve toplumsal barışı tehdit ettiğini savunan Davutoğlu, "Namuslu, haysiyetli, cesur, hakikatleri yazmaktan, dürüstçe gerçekleri kamuoyu ile paylaşmaktan başka hiçbir derdi olmayan gazete ve gazetecilere karşı geliştirdiği şiddet dili ve hedef gösterme ise tam anlamıyla acizliktir." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyada hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde enflasyon ve faizler sıfıra düşmüşken, Türkiye'de enflasyonun yüzde 14'ü, kredi faizlerinin ise yüzde 20'yi geçtiğini iddia eden Davutoğlu, "Ekonomimiz küçülüyor, iş imkanları küçülüyor, ekmeğimiz küçülüyor." ifadesini kullandı.

Yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı aşılama çalışmalarına ilişkin de eleştirilerde bulunan Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Aşı krizi bütün vahameti ile devam etmektedir. Günde 1,5-2 milyon kişiyi aşılayacağını ilan eden bu iktidar bir haftadır ancak bir milyon kişiye aşı yapabildi ve aşı stoku tükendi. Zaten birkaç gün daha devam ederlerse eldeki bütün aşının biteceğini gördüler. Ama bunların palavraları bitmez. Çıkar hiçbir şekilde sorularımıza cevap vermeden başka bir yalanı rahatlıkla söylerler."