Davutoğlu partisini tanıttı
Parti kurma çalışmalarını tamamlayan Ahmet Davutoğlu, Ankara'da gerçekleştirdiği tanıtım toplantısında yeni anayasa sözü verdi, parlamenter sistemi savundu. Yeni partinin ismi "Gelecek Partisi" olarak açıklandı.
Canan SAKARYA
ANKARA - AK Parti ile yollarını ayıran eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel’de düzenlediği toplantıda kurduğu Gelecek Partisini ve partinin kurucularını tanıttı.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, sıfırdan bir anayasa yazılması gerektiğini belirterek, parlamenter sisteme geri dönüş mesajı verdi. Dış politikada diplomatik söylem ve iletişim dilinin tümüyle değiştirileceğini kaydeden Davutoğlu, ABD ile inişli çıkışlı seyreden ilişkilerin kurumsal ve süreklilik arz eden bir çerçeveye oturtulacağını belirtti.
Davutoğlu, ekonomiye ilişkin açıklamalarında Türkiye ekonomisinin derin bir krizin içerisinde olduğunu belirterek, "Türkiye’yi yönetenlerin iktidarda kalmanın dışında başka bir gündemleri bulunmamaktadır. 21 Türkiye derdi olmayanların, millet derdi kalmayanların, adalet meselesi olmayanların milletimizin geleceği için söyleyecekleri de kalmamıştır" dedi.
Ticaret ve sermaye hareketlerinde dünyaya açık, serbest piyasa ekonomisi ilkelerini benimsediklerine vurgu yapan Davutoğlu, ekonomik başarı için ön şartın hukukun üstünlüğünün sağlanması olduğunu söyledi.
Siyasi ahlâk, şeffaflık, siyasetin finansmanı ve imar rantlarının vergilendirilmesi yasalarını acilen çıkaracaklarını söyleyen Davutoğlu, demokratik bir Siyasi Partiler Kanunu hazırlanacaklarını belirtti.
Siyasi iletişimde nezaketi benimseyeceklerini, siyasi dillerinin insan onuruna ve özel hayatın mahremiyetine saygı temeline dayanacağını kaydeden Davutoğlu, "Parti olarak lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışına dayanan siyaset tarzını reddediyoruz. Bunun Türkiye'ye ve siyasete nasıl irtifa kaybettirdiğini trajik örnekler üzerinden deneyimliyoruz. Bunun yerine, partimiz irade sahibi ve sorumlu liderlik, güçlü kadrolar, kollektif akıl ve dinamik kitle etkileşimini esas almaktadır" dedi.
Gelecek Partisi'nin 154 kişiden oluşan kurucular kurulu listesinde 18 eski Ak Partili milletvekili yer aldı. Eski Ak Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, yazar Etyen Mahçupyan, 15 Temmuz Darbe Girişiminde hayatını kaybeden Erol Olçok'un eşi Nihal Olçok, gazeteci Hakan Albayrak, eski YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan kurucular arasında yer alan isimler oldu.
Davutoğlu'nun partisinin Kurucular Kurulu'nda şu isimler yer aldı:
1. Ahmet Davutoğlu
2. Abdülkadir Baykay
3. Abdullah Başçı
4. Abdullah Güzeldülger
5. Abdullar Teber
6. Abdullah Yeşil
7. Adnan Demir
8. Ahmet Akçay
9. Ahmet Altunsoy
10. Ahmet Oğuz Karaoğlu
11. Ali Ahmet Çoktan
12. Ali Akmaz
13. Ali Alper Uzun
14. Ali Aydın
15. Ali İhsan Dilmen
16. Alper Kürşad Giray
17. Alptekin Hocaoğlu
18. Avni Erdemir
19. Aydın Altaç
20. Ayhan Sefer Üstün
21. Aynur Adeviye Erşahin
22. Aynur Algül
23. Ayşe Berrin Sevimli
24. Ayşe Güney
25. Ayşe Övündür
26. Ayşe Serap İnan
27. Ayşe Tülin Dinçelli
28. Bayram Zilan
29. Burçak Başbuğ Erkan
30. Can Cankesen
31. Cemalettin Kani Torun
32. Cesim Gökçe
33. Cihan Öztunç
34. Cuma İçten
35. Dimosthenis Rafaletos
36. Dinçer Türkmen
37. Diyaettin Uçar
38. Doğan Demir
39. Engin Keskinel
40. Engin Meydan
41. Enver Sedat Çakıroğlu
42. Etiyen Mahçupyan
43. Fahri Usta
44. Fatma Aydın Ataş
45. Fatma Şerefoğlu
46. Feramuz Üstün
47. Feridun Bilgin
48. Furkan Aşkın
49. Gizem Satıoğlu Öcmenler
50. Gülnur Özkaya Hayran
51. Güzin Yıldız
52. Habibe Çiftçioğlu Başar
53. Hakan Albayrak
54. Hakan Kobal
55. Hakan Tokaç
56. Halil Kulak
57. Halime Polat
58. Halit Özyurt
59. Hamide Mercan
60. Hasan Hüseyin Bozok
61. Hasan Serdar Bilir
62. Hayrunnisa Nur Kabuk
63. İbrahim Mustafa Turhan
64. İhsan Cafer Elhan
65. İsa Mesih Şahin
66. İsmail Günaçar
67. İzettin Küçük
68. Kemal Şişman
69. Kerim Rota
70. Mehmet Ali Pulcu
71. Mehmet Aşan
72. Mehmet Atilla Maraş
73. Mehmet Behçet Piker
74. Ferhat Esmer
75. Mehmet Fatih Arslan
76. Mehmet Kuğu
77. Mehmet Nuri Görenoğlu
78. Mehmet Sarı
79. Metin Karakaş
80. Mevlüt Demir
81. Muammer Duran
82. Muammer Kibar
83. Muhammed Mustafa Çakmakçı
84. Muharrem Ödemiş
85. Murat Özden
86. Musa Arat
87. Mustafa Asım Karahangil
88. Mustafa Bahadır Kurbanoğlu
89. Mustafa Baloğlu
90. Mustafa Bilici
91. Mustafa Gözel
92. Mustafa Mente
93. Mustafa Nedim Yamalı
94. Mustafa Öztürk
95. Mustafa Tekin
96. Namık Ergün
97. Neslihan Kevser Çevik
98. Nuray Sağıroğlu
99. Ömer Faruk Başaran
100. Ömer Kayani
101. Ömer Ünal
102. Perihan Toğay
103. Raziye Gök Aktaş
104. Recep Şener
105. Recep Varol
106. Rumi Bekiroğlu
107. Sait Şaşmaz
108. Salih Aynural
109. Selahattin Kayaman
110. Selçuk Özdağ
111. Selim Temurci
112. Sema Silkin Ün
113. Seren Yıldız Öztürk
114. Serkan Özcan
115. Serpil Bulut
116. Sevda Yılmaz
117. Seyfettin Bilen
118. Süheyl Erkan Altındağ
119. Şenol Gürşan
120. Şükrü Kırboğa
121. Talha Erol Durmaz
122. Timuçin Oğuz
123. Tuncay Dinç
124. Ufuk Karcı
125. Ülkü Nur Doğancı
126. Ümit Yardım
127. Vahdettin Elbay
128. Vahdettin İnce
129. Veysi Akay
130. Yasemin Dora Kurtkaya
131. Yeşim Karadağ
132. Yusuf Ziya Özcan
133. Zekayi Doğan
134. Zeynep İşçan Çeviker
135. Fevzi Donat
136. Nihal Olçok
137. Hüseyin Memiş
138. Ali Kalınlı
139. Yavuz Değirmenci
140. Fatih Dursunkaya
141. Muhammet Cüneyt Toptaş
142. Nihat İzsiz
143. Orhan Sucu
144. Doğan Koruyucu
145. Nazmi İrak
146. Hasan Taşkın
147. Sadullah Kavak
148. Muhsin Emre Demiröz
149. Haci Mehmet Karataş
150. Ahmet Müfit Cengiz
151. Fidan Strate
152. Ebubekir Yıldırım
153. Mehmet Okçu
154. Mustafa Yeşilyurt