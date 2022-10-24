Davutoğlu'dan Bahçeli'ye: Hala 'aday belli, karar net' mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da yapımı tamamlanan 140 projenin dün açılışını yaptı.

Erdoğan, Diyarbakır’da “Serok Erdoğan” sloganlarıyla karşılandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hitaben şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli, Diyarbakır'da atılan ‘Serok Erdoğan’ sloganlarını duydunuz mu? Biz gurur duyarız ama siz sevmezsiniz bu ifadeyi. O yüzden sormak istedim; hâlâ ‘Aday belli, karar net’ mi?”