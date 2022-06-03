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Davutoğlu'dan enflasyon tepkisi: Kendinizi kandırmaya devam edin

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösteren Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, "TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2,98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek.” dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı mayıs ayı enflasyon verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Davutoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Çarşıda, pazarda fiyatlar sürekli artıyor, TÜİK bizimle dalga geçmeye devam ediyor. TÜİK’e göre aylık enflasyon yüzde 2,98 artmış, yıllık enflasyon ise yüzde 73,5. Siz kendinizi kandırmaya devam edin; az kaldı, sandık gelecek, bu aziz millet size gereken cevabı verecek.” ifadelerini kullandı.

 

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