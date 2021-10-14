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Davutoğlu'dan Merkez Bankası tepkisi: Milletin geleceğini karartmayın

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, görevden alınan Merkez Bankası başkan yardımcılarının beş ay önce atandığını belirterek, "Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek? Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Merkez Bankası'ndaki görevden alma kararlarını eleştirdi.

Sosyal medyada paylaşım yapan Davutoğlu, banka başkan yardımcılarının beş ay önce atandığını belirtti.

Davutoğlu paylaşımında şunları belirtti:

"Beş ay önce atadığınız Merkez Bankası Başkan yardımcısını değiştirmenin cehaletinize çözüm mü olacağını zannediyorsunuz? Faiz, kur ve enflasyon arasındaki ilişkiyi bilememenizin bedelini millet mi ödeyecek? Yeter artık! Milletin geleceğini karartmayın!"

Görevden alma ve atamalar

TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Tümen, TCMB Başkan Yardımcısı Dr. Uğur Namık Küçük, Para Politikası Kurulu Üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Boşalan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına, BDDK Başkan Yardımcısı Taha Çakmak, Para Politikası Üyeliğine ise Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı. Boş kalan bir başkan yardımcılığı koltuğu için de önümüzdeki günlerde atama yapılması bekleniyor. 

 

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