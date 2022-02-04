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Davutoğlu'dan saldırı tepkisi: Karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Samsun’daki Atatürk heykeline yapılan saldırı konusunda, “Karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı. Türkiye’yi kimlikler ve değerler üzerinden kutuplaştırma çabası dün de asıl gündemimizi gölgeledi bugün de yine aynısı yapılmak isteniyor." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’daki heykeline yapılan saldırı ile ilgili, "Türkiye’yi kimlikler ve değerler üzerinden kutuplaştırma çabası dün de asıl gündemimizi gölgeledi bugün de yine aynısı yapılmak isteniyor." ifadesini kullandı.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Karanlıktan, karışıklıktan medet umanlar bu kez de Samsun'da ortaya çıktı. Türkiye’yi kimlikler ve değerler üzerinden kutuplaştırma çabası dün de asıl gündemimizi gölgeledi bugün de yine aynısı yapılmak isteniyor. Gelecek Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz."

 

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