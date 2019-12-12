Davutoğlu'nun partisi için kuruluş dilekçesi verildi
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi için kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.
Genel başkanlığını eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yapacağı parti için kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi.
Dilekçeyi sunan heyette eski AK Parti genel başkan yardımcıları Ayhan Sefer Üstün ve Selçuk Özdağ, eski AK Parti milletvekilleri Feramuz Üstün ve Yeşim Karağ, eski Vali İzzettin Küçük ve AK Parti'nin eski Ankara İl Başkanı Nedim Yamalı yer aldı.
Bakanlık çıkışında açıklama yapan Üstün, "Şu anda listemiz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına verildi. Kurucuların siyasi parti üyeliği inceleniyor. 45 dakika maksimum 1 saat içerisinde hukuki süreç tamamlanmış olacak." ifadelerini kullandı.
Partinin adının "Gelecek Partisi” olduğu öğrenildi.
Davutoğlu’nun yarın (cuma) Ankara’da saat 10.00'da basın toplantısı düzenleyerek yeni parti hakkında açıklama yapacağı bildirildi.