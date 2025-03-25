DDM’den ‘Bahçeli’ iddiasına yalanlama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin entübe edildiğine dair iddiaların doğru olmadığını açıkladı. Bahçeli'nin sağlık durumunda herhangi bir değişiklik bulunmadığı belirtilirken, istirahat sürecinin planlandığı şekilde devam ettiği vurgulandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu. DMM, "Devlet Bahçeli entübe edildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
"İstirahat süreci devam ediyor"
Yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Devlet Bahçeli entübe edildi.” iddiası doğru değildir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 5 Şubat 2025 tarihinde kalp ameliyatı geçiren Devlet Bahçeli, planlanmış istirahat süresi içerisindedir. Evinde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi.