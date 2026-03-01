DDM'den "Savaş başlıyor" iddiasına yalanlama

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiği yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

Açıklamada, Türkiye’nin güvenlik ve savunma süreçlerinin ilgili kurumların koordinasyonunda etkin biçimde yürütüldüğü belirtilerek, kamuoyunda paniğe yol açacak herhangi bir durumun bulunmadığının altı çizildi.