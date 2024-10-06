DEAŞ’ın bomba imalatçısı İstanbul’da yakalandı

Emniyet güçleri DEAŞ'ın bombacısı olduğu tespit edilen Rami H. (34) adlı teröristin İstanbul’da olduğu bilgisine ulaştı. İstihbarat birimlerince yakın takibe alınan terörist teknik ve fiziki takibin ardından 3 Ekim’de gerçekleştirilen operasyonla, yakalanarak gözaltına alındı.

Teröristin, DEAŞ'ta bomba yapım aşamalarında görev aldığı ve Türkiye’ye Suriye’nin kuzeyindeki Kamışlı bölgesinden geçiş yaptığı öğrenildi.

Bomba eğitimi videoları ortaya çıktı

Suçunu kabul eden DEAŞ üyesinin, örgüt üyelerine oksijen tüplerinden ve su borularından bomba ve füze yapmayı öğrettiği bir videosu da bulundu.

Türkiye’deki bağlantıları araştırılıyor

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca tutuklanan bombacı terörist cezaevine gönderildi.

Teröristin ülke içindeki bağlantıları, ne zaman yurda girdiği, kimlerle temas kurduğu ve eylem arayışında olup olmadığı ise araştırılıyor.