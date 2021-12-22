DEAŞ'ın örgüt yöneticiliğinden yargılanan kişiye 'kısmi etkin pişmanlık' hükmü

DEAŞ’ın lideri Ebubekir El-Bağdadi’nin ‘sağ kolu’ ve örgütün ‘askeri kanat sorumlusu’ olduğu iddia iddiasıyla 28 Nisan’da yakalanan Ahmed Süleyman İbni Muhammed’in ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetme’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 17 yıldan 27,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık, “Benim Türkiye’ye yardımım olmuştur. Türkiye’de bir suç işlemedim. Türkiye devletinde herhangi bir hatam olduysa kabul ediyorum ama herhangi bir hatam söz konusu değildir. Ayağımdan dolayı hayatımı cezaevi şartlarında sürdüremiyorum. 9 çocuğum var. Bu durumumla çalışıp onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. 8 aydır tutukluyum, ailemden haber alamadım.” diye konuştu.

Sanık avukatı da "Sanığın Türkiye’ye yönelik bir eyleminin veya hazırlığının olmamasının, sağlık durumunun ve tutuklama süresinin de göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz.” dedi.

Son sözü sorulan sanık, “Ben burada kalmak, çalışmak hem kendime hem Türkiye’ye faydalı olmak istiyorum, doktorum.” diye konuştu.

Mahkeme, sanık Ahmed Süleyman İbni Muhammed’i, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olmak’ suçundan, kısmen etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan beraatine ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.