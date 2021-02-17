  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı
Takip Et

DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı yakalandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu olduğu belirlenen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin Rakka bölgesinde DEAŞ içerisinde sözde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.