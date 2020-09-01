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DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri tutuklandı

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı" bilgisini verdi.

DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri tutuklandı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalandığını ve tutuklandığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet teşkilatına tebrik ve teşekkürlerini bildirerek, "DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri, önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı." bilgisini verdi.

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