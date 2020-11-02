DEDAŞ'ın 'Borcunu ödemeyene elektrik vermeyeceğiz" açıklamasına Diyarbakır'dan cevap

02 Kasım 2020

Mehmet Kaya

ANKARA - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Mehmet Kaya, Dicle Elektrik (DEDAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay’ın DÜNYA’da yayımlanan, “Borcunu ödemeyen abonelere elektrik vermeyeceğiz” sözlerine yanıt verdi. Diyarbakır'da, özellikle tarımsal sulamada kaçak elektrik kullanımını önleyen başarılı bir model uygulandığını ifade eden Kaya, “DEDAŞ, sivil toplum kuruluşları, kurum ve kuruluşlarla yeterince işbirliği yapmıyor” eleştirisinde bulundu.

Kaya, DEDAŞ’ın kaçak kullanımla mücadelede elektrik vermeme kararını kolaycılık olarak niteledi ve kaçak elektrik kullanım bedelinin abonelere dağıtılması yönündeki uygulamanın sürdüğüne işaret etti. Diyarbakır için yaptıkları çalışmalara DEDAŞ’ın zaman zaman katıldığını, kamuoyuyla, sivil toplumla çalışma isteğinin olmadığını savunan Kaya, kolaycılıktan kastını da elektrik kesintileri gibi yollarla karar alıcılar üzerinde baskı kurmak ve kayıp-kaçağın abonelere dağıtılması uygulamasının sürdürülmesi olarak açıkladı. “Bölgenin kayıp kaçak sorunu var, bunu reddetmiyoruz. Bunun birçok sebebi var. Ancak son dönemlerde Diyarbakır için konuşuyorum yapılan çok önemli ve çalışma var” diyen Kaya, DEDAŞ’ın üst yönetiminin bölgede sürekli kalmadığını, üst düzey istihdam politikalarında da bölgeyi iyi tanıyan kişilere yer vermediği, alımlarını da bölge şirketlerinden yapmadığı eleştirisini getirdi.

Diyarbakır’da tarımsal sulamada kaçakla mücadele örneği

Kaya, “DEDAŞ’ın yapması gereken, ülke ekonomisini düşünüyorsa, biraz bu işlere kafa yormak. Gelip bölgedeki çalışmalara dahil olmalı, 2013’ten beri vaat ettiği kayıp kaçağı düşürmeyi teknoloji yatırımı yaparak, eğitim katkı sunarak ve eleman istihdamını da doğru yaparak sağlamalı” ifadelerini kullandı. Diyarbakır’da tarımsal sulamada kaçağın önlenmesi çalışmalarını başarı örneği olarak niteleyen Kaya, “Sivil toplum örgütleri kamu kuruluşları kaçağı yaratan nedenleri tartıştık. Önlemek için ise teşvikler verildi. DEDAŞ’tan mı gitti, hükümet mi karşıladı bilmemekle birlikte, sulamadaki giderin yüzde 45’i destek olarak sunuldu. Bu çok çok önemli bir adım. 100 bin TL’lik fatura geliyorsa, 45 bin TL’si destekle karşılandı. Tarım il müdürlüğümüz destekleri detaylı anlattı. Şu anda Diyarbakır için tamamı kayıt altında diyebilirim. Kayıt altına alınca zaten sorunun yüzde 80’ini çözüyorsunuz. Kullandığınız enerjiyi ödemediğiniz zaman, desteklerden DEDAŞ otomatik olarak kesiyor. Böyle bir yöntemi oluşturduk biz. Bu oluşunca su ve enerji kullanımında çiftçi daha dikkatli oldu” şeklinde konuştu.

Kaya, kaçak sulamanın ana nedeninin barajların sulama yatırımlarının tamamlanmaması nedeniyle çok derinden yüksek enerji tüketimiyle su çekilmek zorunda kalınması olduğunu savunarak, “Bölgelerdeki sulama kanalları bitsin, kayıp kaçak oranı Türkiye ortalamasının altında olmazsa mesleği bırakırım” dedi.