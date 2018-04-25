Dedelerinin izlerinden yürüdüler

25 Nisan 2018

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" yapıldı.

Tarihi Gelibolu Yarımadası Kocadere Köyü Kamp Alanı'nda, şafak vakti şehitlere saygı için top atışı gerçekleştirildi. Alana gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençlere "yarma çorbası" ikram etti.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bak, gençlerin her yıl burada kamp yaptığını belirterek, ortamın çok duygusal olduğunu söyledi.

Bak, çorba dağıtımının ardından namaz kılıp yürüyüşe geçileceğini dile getirerek, "Çanakkale Türk milletinin yazdığı bir destan. Tüm dünyaya Türk'ün gücünü gösterdiği, 'Çanakkale geçilmez' sloganını yazdırdığı bir mekandayız." diye konuştu.

Ülkenin geleceği olan gençlere güvendiklerini vurgulayan Bak, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin bu toprakların nasıl savunulduğu, atalarımızın ne mücadele verdiklerini gördükleri bir ortam. Çanakkale, 1. Dünya Savaşı esnasında tüm dünyaya Türk'ün gücünün gösterildiği önemli bir savaş ortamı. Son yıllarda gençlerimizin buraya gelişi yoğunlaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimize Çanakkale ruhunu vermeye çalışıyoruz çünkü bu ruh ülkemizin yüzyıllar boyu bu topraklarda kalmasını sağlayacak ruh. Gençlerimiz de bundan keyif alıyorlar. Manevi olarak değerlerine sahip çıkıyorlar. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de bu gençlerin ruhunu, bu milletin ruhunu gördük. Dolayısıyla bu ruh hiçbir zaman bu topraklarda ölmeyecek."

"Kahramanlık destanı yazan atalarımızla gurur duyuyoruz"

Anzak Koyu'ndaki Şafak Ayini'nin başlangıcına da katıldığını anımsatan Bak, şunları kaydetti:

"Onlar da kilometrelerce öteden gelip atalarını anıyorlar. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu ruhu vermek için yoğun şekilde çalışıyoruz. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu olanakları sağladıkları için teşekkür ediyoruz. Gençlerimize buradaki manevi ortamı, yaşanan mücadeleyi, kahramanlıkların nasıl oluştuğunu rehberler anlatıyor. Burasının manevi havasını kazanıyorlar. Ülkemizin bu topraklarda güçlü olması için gençlerimizi bu manevi bilinçle, kahramanlık bilinciyle, vatan bilinciyle yetiştirmemiz gerekiyor. O nedenle bu organizasyonu sürdürüyoruz. Bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti her alanda dünyadaki yerini alacaktır. Burada kahramanlık destanı yazan atalarımızla gurur duyuyoruz."

Yürüyüş sabah namazıyla başladı

Daha sonra çifte sela ve ezanın okunmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Bak ve binlerce genç, birlikte sabah namazı kılıp yürüyüşe geçti.

Güzergah boyunca gençlerin, Çanakkale Savaşları sırasında dedelerinin yaşadıklarını daha iyi hissedebilmeleri, o duyguyu yaşayabilmeleri için ses ve sis fişekleri atıldı. Bazı gençler de savaşı canlandıran küçük gösteriler yaptı.

Yürüyüşe, üniversite eğitimi için Türkiye'de bulunan Lübnan, Mısır, Suriye, Filistin, Sudan, Yemen, Afganistan ve Irak'tan gelen gençler da katıldı.

Kocadere köyü kamp alanından başlayan yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüş, Conkbayırı'nda sona erdi.

"57. Alay'ın yürüdüğü güzergahtan yürüdük"

Bakan Bak, yürüyüşün sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 57. Alaya Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yürüyüşe, Türkiye'nin dört bir yanından gençlerin katıldığına dikkati çeken Bak, şöyle konuştu:

"57. Alay'ın yürüdüğü güzergahtan yürüdük. Gençlerimizle coşkulu şekilde yürüdük. Çanakkale Savaşları bizim savaş tarihimizde önemli bir yere sahip. Aynı zamanda gençlerimize vatan, millet ruhunu aşılamak için önemli bir alan. Her yanında bir destanın yazıldığı ve karşısındaki güçlü ordulara karşı göğsünü siper eden askerlerimizin yazdığı destanın gerçekleştiği yer. Burada bir gece geçirmek gençlerimiz için çok önemli."

"Tarihimizle gurur duyuyoruz"

Bak, Türk milletinin tarihiyle gurur duyduklarını vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Geçtiğimiz süreç içinde 15 Temmuz hain darbe girişimini bastıran bir millet var. Ardından Fırat Kalkanı Harekatı'nı gerçekleştirmiş bir Türk Silahlı Kuvvetleri var. Peşinden de Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'e barışı getiren Türk ordusu var. Türk ordusunun, Türk milletinin geçmişi kahramanlıklarla dolu. 57. Alay'ın büyük bir kısmı şehit oluyor ama bu alanı terk etmiyorlar. Yapılan çıkarmayı durduruyorlar. Askerlerimizle, gençlerimizle güzel bir sabah yaşadık. Tarihimizle gurur duyuyoruz. Tarihi kahramanlar yazar. Türk milleti her zaman tarihte yerini almıştır, kahramanlık destanları yazmıştır. Bu topraklarda bin yıldır buradayız, burada olacağız. Kim ne oyun yaparsa yapsın, bu millet bu planları her zaman bozmuştur, bozacaktır. Bu noktada da milletimizin, gençlerimizin vatan sevgisinden hiç şüphemiz yok. Onlara güveniyoruz."

"Hiç yorulmadık"

Yürüyüş için Tekirdağ'dan gelen Enver Toy ise programın iyi geçtiğini ifade ederek, "Sabah kalktık, namazımızı kıldık. Yürüyüşe başladık. Yaklaşık 5 kilometre yürüdüm. Hiç yorulmadım. Atalarımız için az bile." dedi.

Balıkesirli Musa Enes Yılmaz da yürüyüşe katıldığı için mutluluk duyduğunu belirterek, "Yürüyüş çok rahattı. Çok kalabalıktı. Atalarımızın izinden yürümek insana gurur veriyor." diye konuştu.

Karaman'dan gelen Mehmet Tarımcı da yaklaşık 5 kilometre yürüdüğünü aktararak, etkinliğin verimli geçtiğini dile getirdi.

Yürüyüşe, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, diğer askeri ve protokol üyeleriyle çok sayıda öğrenci katıldı.

Anzak torunları Çanakkale'de





























Kaynak: AA