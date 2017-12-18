Define ararken garnizon komutanlığına çıktılar

18 Aralık 2017

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir şahsa ait evin avlusundan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu.

Edinilen ilk bilgilere göre, ihbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan A.Y. adlı şahsa ait evin avlusunda incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, avludan Garnizon Komutanlığına kazılmış tünel bulundu. Bunun üzerine A.Y. ile komşusu olduğu öğrenilen bazı şahıslar gözaltına alınırken, tünelde geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan inceleme sırasında olası bir göçük durumuna karşı tedbir amacıyla bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri çağrıldı.



Gözaltındaki A.Y. adlı şahsın, kazıyı define aramak için yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Define aradıkları doğrulandı

Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi üzerinde bulunan A.Y. adlı şahsın evinin avlusundan Garnizon Komutanlığına doğru kazılan tünelle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürü Hasan Onar, dün gece saatlerinde tüm birimleri terör örgütünün kamu binaları çevresinde tünel kazarak, patlayıcı yerleştirme ihtimaline karşı uyardı. Bunun üzerine diğer kolluk kuvvetleriyle koordineli bir şekilde çalışma başlatan polis, bugün öğle saatlerinde söz konusu adreste tünel kazıldığı bilgisine ulaştı.

Emniyet Müdürü Onar koordinesinde Garnizon Komutanlığının hemen altındaki eve baskın düzenleyen polis, avluda üzeri tahtalarla kapatılmış bir tünel buldu. İncelemede 8 metre derinliğindeki tünelin kazmalarla kazıldığı ve Garnizon Komutanlığı sınırının yaklaşık 5 metre içerisine girdiği öğrenildi. Olayla ilgili iki şahıs hakkında da inceleme başlatıldı. Şahısların ifadeleri ve haklarında yapılan inceleme sonucunda tünelin terör saldırısı yapmak için değil define aramak için kazıldığı belirlendi. Tünelin kazıldığı bölgenin sit alanı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA