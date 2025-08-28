Defne Akçakayalıoğlu kimdir, neden vefat etti? Akçakayalıoğlu kimin kızıydı?

Royal Yönetim Danışmanlığı ve Ekspo Faktoring’in kurucuları Zeynep ve İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun kızları Defne Akçakayalıoğlu, ABD’de hayatını kaybetti.

Defne Akçakayalıoğlu, Chicago Üniversitesi Bilişsel Bilimler alanında eğitim almıştı.

Bir ay kadar önce Miami’de bulunan Miller Tıp Fakültesi’ne geçen Akçakayalıyoğlu’nun ölümüyle ilgili Türkiye Golf Federasyonu’ndan bir açıklama geldi.

Defne Akçakayalıoğlu'nun neden hayatını kaybettiği ise henüz bilinmiyor.

Babası İsmail Hasan Akçakayalıoğlu’nun üyeliği hasebiyle federasyondan yayınlanan başsağlığı mesajında, cenaze töreni bilgileri de yer aldı.

Buna göre; Defne Akçakayalıoğlu’nun cenazesi 29 Ağustos cuma günü Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Ulus Mezarlığı’na defnedilecek.