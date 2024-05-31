Defne Samyeli'nin 'Filistin' açıklaması gündem yarattı

Hamas’ın 7 Ekim saldırısının ardından İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırıma varan yanıtı dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında… Tel Aviv yönetimi Mısır sınırındaki Refah’a sığınan Filistinlilerin yerleştiği kampları vururken bölgeden her gün katliam haberleri geliyor.

Kitapları Türkiye’de çoksatanlar listesinde yer alan, Fi, Çi, Pi üçlemesiyle tanınan yazar Azra Kohen’in ardından eski sunucu ve manken Defne Samyeli’nin Filistin konusunda yaptığı bir açıklama gündem yarattı.

Bir davette görüntülenen Defne Samyeli'ye, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yaptığı saldırılar soruldu. Samyeli, "Refah'ta bir katliam yaşandı. Bir anne olarak ne düşünüyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

'Yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik'

* Bu sorunun da, buna verilen bütün cevapların da tribünlere oynamak olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu konu 10 yıllardır devam eden, altında çok farklı dinamiklerin olduğu bir konu. Taraflar konusunda haklı, haksız demek ya da burada bir davette siz mikrofonu uzattınız da iki satır 'çocuklar ölmesin, gözyaşları artık dinsin, savaş olmasın barış olsun' demenin son derece yüzeysel, günü kurtarmaya yönelik açıklamalar olduğunu düşünüyorum.

* Elbette ki dünyada insanların katledilmesi kimsenin oturup böyle huzur içinde izleyebileceği bir şey değil ama bu dünyada sistem böyle olduğu müddetçe bizim askerlerimiz, ordularımız, silahlarımız olduğu müddetçe barışın olacağını düşünmek de son derece safça bir yaklaşım. Öyle değil mi? Sabaha kadar konuşabiliriz bunu. Onlar da olmasın, bu da olmasın... Hep beraber tribünlere oynarız ve içimizi rahatlatmış olur muyuz? Ben böyle düşünmüyorum.

Azra Kohen ne demişti?

Yazar Azra Kohen, bazı Filistinli annelerin çocuklarını bilerek bombaların atılacağı yere götürdüğünü öne sürmüştü. Kohen paylaşımı infial yaratınca bir mesaj daha yayınlamış ve "İsrail devletini affedilemez bulduğunu" ifade ederek tepkisinin çocukların istismar edenlere yönelik olduğunu söylemişti.