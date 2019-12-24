Değerli konut vergisi erteleniyor

24 Aralık 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yılın son kabine toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, değerli konut vergisinde bir yıllık ertelemenin söz konusu olabileceğini açıkladı.

Bir basın mensubunun, "7 Aralık'ta yürürlüğe giren değerli konut vergisine ilişkin bazı rahatsızlıklar dile getirildi. Yeniden bir düzenleme yapılması söz konusu olacak mı? sorusu üzerine Kalın, değerli konut vergisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir değerlendirmesinin olduğunu, bununla ilgili çeşitli kurumlardan da değerlendirmeler aldığını ve bir çalışma yapılması talimatını da verdiğini kaydetti.

Asgari ücrette son durum



Asgari ücret konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bir çalışma yaptığını anlatan Kalın, "Bu diğer kurumların ve asgari ücrete taraf olan işveren-işçi tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek. O noktada da tabii ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak. Burada jesti, rakamın inmesi-çıkmasından ziyade 'herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması' şeklinde anlamak daha isabetli olur. O konudaki çalışma devam ediyor." diye konuştu.

Kanal İstanbul

İbrahim Kalın, Kanal İstanbul ile tartışmaların sorulması üzerine, bunun İstanbul'un yeni bir konu olmadığını ifade etti.

Kanal İstanbul'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "çılgın proje" diye isimlendirdiği İstanbul'un özellikle boğaz trafiğini rahatlatacak, güvenliğini artıracak bir proje olduğunu belirten Kalın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Daha önce de bu konu konuşuldu. Bununla ilgili ön çalışma daha önce de yapılmıştı. Şimdi neden gündeme geldi? Muhalefet Partisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanki kendi yetkilerindeymiş gibi 'Biz bu projeyi yaptırmayız' diye bir tezle ortaya çıktılar. Kanal İstanbul her şeyden önce bir devlet projesidir. Bu bir belediye projesi değil, bu bir siyasi parti projesi değil, bir siyasi muhalefet partisi projesi değil. Bununla ilgili bütün değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. Bunun hukuki tarafı, ÇED Raporu, finansal tarafı bütün boyutlarıyla incelendi ve bunun yapılmasının İstanbul'un bundan sonraki 10-20-30 yıllık geleceği ve gelişmesi açısından çok büyük katkılar sağlayacağı açık bir şekilde görülüyor."

Doğu Akdeniz ve İdlib gündemi

Kalın, “Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi hesaba katmayan hiçbir planın hayata geçmesi mümkün değildir.” dedi.

Esad rejiminin İdlib’e saldırılarına ilişkin Kalın, “Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu.” açıklamasında bulundu.

Kalın, Rejimin saldırılarının durdurulmasına ilişkin, “Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem İdlib’de yeni bir insani kriz ortaya çıkacak hem Türkiye’ye dönük yeni bir göç dalgası ortaya çıkacak hem de orada, rejimin girmesi halinde yeni sivil katliamlar yaşanacak.

Libya’daki duruma ilişkin Kalın, “Uluslararası toplum Hafter’e çok net mesaj vermeli. Hafter saldırılarını durdurmazsa çok daha kanlı bir iç savaşın yaşanması kaçınılmaz. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız” ifadesinde bulundu.

Kalın, Libya tezkeresine ilişkin, “Libya hükümetinin ve halkının yanında olmanın gerektirdiği adımları atmaktan sarfınazar etmeyiz. Beklentimiz ve çabamız Libya’da çatışmaların bir an önce durması, ateşkesin BM çatısı altında derhal ilan edilmesi herkesin nisan ayındaki pozisyonuna geri dönmesi ve siyasi müzakere yolunun bir an önce açılmasıdır.” dedi.

Kalın, “Rusya dahil olmak üzere Hafter’e askeri desteğin verilmesi oradaki sürece katkı sunmamaktadır.” diye konuştu.

ABD ile ilişkiler

Kalın, “ABD ve Rusya’nın YPG/PYD terör örgütüyle çeşitli ilişkilere girdiğini gözlemliyoruz. Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz.” açıklamasında bulundu.

Kalın, ABD Kongresi’nin aldığı karara ilişkin, “Yaptırım diliyle, tehditlerle Türkiye’yi hizaya getirmek gibi beyhude çabanın içerisinde olmasınlar, kimseye yararı olmaz.” dedi.