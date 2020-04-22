DEİK Başkanı Olpak: Ticari diplomasi misyonumuz ile gücümüzü artıracağız

22 Nisan 2020

DEİK Başkanı Nail Olpak

Şüphesiz ki, ülke tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri TBMM’nin kuruluşudur.

Türkiye, köklü tarihinin yanı sıra, asırlık ticaret yollarının köprüsü olması sebebiyle, jeopolitik ve stratejik açından dünyanın göz bebeği konumundaki çok güçlü bir ülke. Dünya ekonomisi için de daima itici güç olan Türkiye, G20 içinde yer alan ve küresel ticarete yön veren dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alıyor.

Özellikle 1980 yılından itibaren serbest piyasa ekonomisi ile birlikte küresel ekonomiyle bütünleşen Türkiye, sanayi üretimini artırırken dış ticaret hacmini de yükseltmeye odaklandı. Bu ekonomik dönüşümle birlikte yükselen Türkiye ekonomisi, küresel ölçekli krizlerden de etkilenmesine rağmen, büyümeye ve gelişmeye devam etti. 2023 hedeflerimiz doğrultusunda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize doğru adım adım ilerliyoruz.

COVID-19 salgını, küresel ekonomiyi doğrudan etkilemiş durumda. Salgın ile yeni bir sınav veriyoruz. DEİK olarak, en başından itibaren ‘Önce Sağlık” diyerek ve aynı zamanda tüm tedbirleri alarak “İşlerimizi askıya almıyoruz” dedik. Çarkların optimal seviyede dönmesi gerektiğini dile getirerek işletmelerimiz ile çalışanlarımızın sağlığını ve istihdamımızı korumamız gerektiğiniz söyledik.

Ülkemizin geçmiş dönemde yaşanan küresel ölçekli ekonomik krizler de dahil olmak üzere çok önemli tecrübeleri var. Açıkçası krizlerin etkileri, sonuçları ve duruma göre pozisyon belirleme noktasında oldukça hızlı bir ülkeyiz. Yeter ki süreci doğru okuyalım ve hep birlikte mücadele edelim.

DEİK olarak, 35 yıl önce merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın “daha fazla ticaret” anlayışı ile temellerimiz atıldı. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonuyla ülkemiz adına üstlendiğimiz ‘ticari diplomasi” misyonumuz doğrultusunda dünyanın dört bir yanında 146 iş konseyimizle faaliyet göstermekten gurur duyuyoruz. Bundan sonra da üstlendiğimiz ticari diplomasi misyonumuzu aynı motivasyonla sürdürecek ve Türkiye’nin bu süreci en az hasarla atlatması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu zor süreçte ‘Evde Kal” çağırılarına uyan çocuklarımızı da canı gönülden kutluyorum. Ümit ediyorum ki, en kısa zaman içinde yeniden normal yaşantımıza kavuşacak ve çocuklarımızın yeniden dilediği gibi sokağa çıkabileceği güzel günlerde hep birlikte olacağız.

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için daha adil ve daha güzel bir dünya diliyor, bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.