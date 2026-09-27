DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Akıncılar: Bakan Gürlek yatırımcılara güven verdi

Recep ERÇİN

Oldukça olumlu bir ortamda geçen görüşmelerde 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi hedefinin altının çizildiğini belirten Akıncılar, "Bakanlar düzeyindeki temasların çok faydalı sonuçlar getireceği kanaatindeyim. Özellikle ülkemize yabancı yatırım çekilmesi konusunda Adalet Bakanımız Akın Gürlek'in hukuk anlamında iş dünyasına güven veren mesajları oldu" dedi.

Sosyal sorumluluk projesi yolda Türkiye-ABD İş Konseyi toplantısındaki izlenimlerini de DÜNYA ile paylaşan Akıncılar, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yabancı yatırımcılarla önemli temasları oldu. Karşılıklı iş birliği ve yatırımlar konuşuldu. Bakan Şimşek, Türkiye'ye duyulan güvene değindi ve enflasyonun düştüğünden söz etti. Orada Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ile görüştük. Bizim Türk Telekom'un da desteklediği bir sosyal sorumluluk projemiz var yakında duyuracağız" ifadelerini kullandı.

İki ayrı Brüksel çıkarması Türkiye-Belçika İş Konseyi olarak, önce ekim ardından aralıkta Brüksel'de Avrupa Birliği temalı düzenlenecek iki ayrı etkinlikte yer alacaklarını ifade eden Akıncılar, bakanlar düzeyinde güçlü bir katılım öngörülerini dile getirdi.