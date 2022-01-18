DEİK’te 147 konsey başkanından 45'i ilk kez koltuğuna oturdu

Merve YİĞİTCAN

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK), hafta sonu gerçekleşen 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları sonrası seçilen yeni yönetim kurulları, görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre, 147 iş konseyinin 134’ünde başkanlık seçiminin yapıldığı genel kurulda 60 iş konseyi başkanı görevine devam etti, 74 konseyde başkan değişti. Ülke konseyini bırakanlardan 17 ismin bir başka ülke iş konseyine başkan olarak seçildiği görüldü.

Tam liste dunya.com'da

Yeni başkanlar listesine tekrar bakıldığında ise ilk defa başkan seçilen iş konseyi başkanı sayısının 45 olduğu görüldü. 128 konseyde tek liste seçim gerçekleşirken, 6 konseyde listelerin yarıştığı öğrenildi. Okurlarımız, DEİK İş Konseyleri’nin yeni döneminde hizmet yürütecek başkanlarının tam listesine, dunya. com’dan ulaşabilir. Listelerin biraz daha detayına inildiğinde ikili ülke iş konseylerinin üzerinde yer alan bölge koordinatör başkanlıklarında değişimler yaşandı. Buna buna göre, İş konseyleri koordinatör başkanlarından 3’ü görevine devam ederken, 3’ü görevini devretti, bir isim ise bölge değiştirdi. Mehmet Ali Yalçındağ Türkiye- Amerika, Murat Kolbaşı Türkiye- Asya Pasifik, Ümit Kiler de Türkiye-Orta Doğu ve Körfez iş konseyleri koordinatör başkanlıklarına bu dönem de devam ediyor. Berna Gözbaşı ise Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı’ndan Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı’na geçti. Zeynep Bodur Okyay Türkiye-Avrupa, Mithat Yenigün Türkiye-Avrasya ve İrfan Gündüz ise Sektörel İş Konseyleri koordinatör başkanlık görevlerini bıraktılar. Afrika bölgesinin başına Fuat Tosyalı, Avrasya’nın başına Ruşen Çetin, Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığına da Munis Özer geçti. Zeynep Bodur Okyay Türkiye-İtalya İş Konseyi’ne başkanlık etmeye devam ederken, Mithat Yenigün’ün Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlığına da devam etmediği görüldü.

Steven Young Avustralya’ya geçti

İkili ülke iş konseylerine bakıldığında da ilginç değişiklikler göze çarpıyor. Uzun yıllar Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı olan, ardından kariyerine Dalgakıran Grubu’nda İcra Kurulu Başkanı olarak devam eden Steven Young, bir önceki dönem Türkiye-Almanya İş Konseyi’ne başkanlık ederken, şimdi Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı olarak DEİK’teki görevlerine devam edecek. Böylece Avustralya doğumlu Türk asıllı Alman vatandaşı olan Steven Young, doğduğu ülkenin ikili iş konseyinin başına geçmiş oldu. Başkanlık yaptığı ülkelerde değişiklik yaşanan iş adamlarından biri de Murat Özyeğin oldu. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin’in ikili ülke iş konseyi başkanlığı Hollanda’dan Singapur’a kaydı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bölgesel koordinatör başkanlığının yanı sıra Türkiye-Senegal İş Konseyi’ne de başkanlık edecek. Fuat Tosyalı bir önceki dönem Türkiye-Cezayir İş Konseyi’ne başkanlık yapmıştı. Yine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı da başkanlık görevine Türkiye-Moritanya İş Konseyi’nde devam edecek. Şerif Tosyalı bir önceki dönem Türkiye- Japonya İş Konseyi’ne başkanlık yapmıştı. Tav Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener ise ikili ülke konseyinde değişiklik yaşanan başkanlar arasında. Önceki dönem Türkiye-Hırvatistan ikili ülke iş konseyi başkanlığı yapan Şener, 2 yıl boyunca Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığı yapacak. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de, ikili ülke iş konseyi başkanlığını Bangladeş’den Hindistan’a kaydırdı.

12 ülke iş konseyine kadın başkanlar liderlik ediyor

Bu arada 12 ülke iş konseyine kadın başkanlar liderlik ediyor. Oysa geçen dönemde bu sayı 19’du. Yeni dönemde ikili ülke konseylerine başkanlık edecek iş kadınlarının isimleri şöyle: Zeynep Bodur Okyay, Berna Sezer, Berna Gözbaşı, Hülya Gedik, Nüket Küçükel Ezberci, Nurdan Erbuğ, Merve Özer Yılmaz, Ebru Özdemir, Aysu Özlem Gökçe, Süheyla Çebi Karahan, Harika Güral ve Berna Akyıldız.

OLPAK: TATLI BİR REKABET ORTAMI İÇİNDE GEÇTİ

DEİK Başkanı Nail Olpak, seçimlerin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Tatlı bir rekabet ortamı içinde, DEİK’in önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok iş konseyimizde mutabakatla tek listeyle seçime gidilirken, birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu. Ben bunu son derece doğal ve hatta gerekli görüyorum. Çünkü rekabet hem kurallar hem de etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece kaliteyi de beraberinde getiriyor.”

DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI LİSTESİ

İş Konseyleri Koordinatör Başkanlar

DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Fuat Tosyalı

DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: T. Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Ruşen Çetin

DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Berna Gözbaşı

DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Ümit Kiler

DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Munis Özer

İş Konseyi

DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı: Mehmet Ali Yalçındağ

DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı: Süleyman Ciliv

DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı: Atalay Muharrem Gümrah

DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı: Abdullah Eriş

DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı: Abdulcelil Kılınç

DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı: Ahmet Galip Tözge

DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı: Steven Young

DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı: Burak Bilge

DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı: M. Kemal Koloğlu

DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı: Bilgün Gürkan

DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı: Hidayet Onur Özden

DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı: Yılmaz Soycan

DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı: Atilla Demir Yerlikaya

DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı: Halit İnci

DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı: Tevfik Öz

DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı: Osman Okyay

DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı: Hasan Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı: Cengiz Deveci

DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı: Mustafa Zeki Sarıbekir

DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı: Berna Sezer

DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı: Muhammet Mesut Toprak

DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı: Salim Metin

DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı: Tarık İşgüzar

DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı: Nazmi V. Akıman

DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı: Korhan Kurdoğlu

DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı: Berna Gözbaşı

DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı: Prof. İrfan Gündüz

DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı: Murat Efendi Ataer

DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı: İlhan Erdal

DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı: Haluk Kalyoncu

DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı: Fatih Volkan Kazova

DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı: Mehmet Büyükekşi

DEİK/Türkiye-Fildişi İş Konseyi Başkanı: İlhan Şahin

DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı: Hamit Altunkaya

DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı: Suat Öztürk

DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı: Halil Kulluk

DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı: Hüseyin Çağatay Özdoğru

DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı: Ersel Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı: Şaban Dinç

DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı: Abdulkadir Turan

DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı: Yunus Yılmaz

DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı: Abubekir Salim

DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı: Zafer Topaloğlu

DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı: Osman Çalışkan

DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı: Can Soyak

DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı: Hülya Gedik

DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı: Nüket Küçükel Ezberci

DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı: Talip Murat Kolbaşı

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı: Halit Acar

DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı: Osman Aksoy

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı: Emre Yıldız

DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı: Dr. Zeynel Abidin Erdem

DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı: I. Sinan Ak

DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı: Mehmet Bahadır Bakır

DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı: Zeki Yıldırım

DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı: Zeynep Bodur Okyay

DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı: Oğulcan Kemal Sagun

DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı: Bilal Kara

DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı: Mahir Alp

DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı: Ahmet Demirtaş

DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı: Nurdan Erbuğ

DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı: Naser Alim

DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı: Başar Arıoğlu

DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı: Mustafa Sani Şener

DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı: Ömer Karadeli

DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı: Aydın Mıstaçoğlu

DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı: Fatih Mehmet Keçebir

DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı: Ilgaz Manuel Bağlıkaya

DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı: Ali Sezen

DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı: Yusuf Cenk Dağsuyu

DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı: Ali Kibar

DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı: Merve Özer Yılmaz

DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı: Ebru Özdemir

DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı: Vehbi Serkan Kaptan

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı: Murtaza Karanfil

DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı: Serdar Kurt

DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı: Ayşem Ulusoy

DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı: Abdülkadir Akkuş

DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı: Aysu Özlem Gökçe

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı: Adnan Sezgin

DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı: Ahmet Emre Sönmez

DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı: İbrahim Yıldırım

DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı: Süheyla Çebi Karahan

DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı: Fatih Altunbaş

DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı: Halis Ali Çakmak

DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı: Gökhan Yavuzer

DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı: Mustafa Denizer

DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı: Halil Avcı

DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı: Burak Burçin Kılıçoğlu

DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı: Şerif Tosyalı

DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı: Temel Akgün

DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı: Muhammed Yusuf Bedir

DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı: Mehmet Mustafa Akıncılar

DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı: Zeynel A. Kaymak

DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı: Hakan Özel

DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı: Mehmet Selahattin Ünlü

DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı: Mustafa Necati Işık

DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı: Özgür Onur Özgüven

DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı: Ahmet Cengiz Özdemir

DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı: Gökhan Özyurt

DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı: Ercan Emrah Duman

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı: Mustafa Mertcan

DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı: Ömer Süsli

DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı: İzzet Ekmekçibaşı

DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı: Reşat Bahat

DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı: Fuat Tosyalı

DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı: Bayram Akgül

DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı: Murat Özyeğin

DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı: Harika Güral

DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı: Fatih Canpolat

DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı: Levent Güngör

DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı: Mehmet Ali Uğur

DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı: Serdar Yıldızgörer

DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı: İbrahim Fuat Özçörekçi

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı: Fatih Gürsoy

DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı: Ahmet Bilge Anbarlılar

DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı: Cihangir Fikri Saatçioğlu

DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı: Erdem Arıoğlu

DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı: Necmettin Uzun

DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı: Berna Akyıldız

DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı: Kadir Mete Geçer

DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı: Mahmut Er

DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı: Doğan Ali Doğan

DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı: Ruşen Çetin

DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı:Ümit Kiler

DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı: Munis Özer

DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı: Sait Kılıç

DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı: Ali Galip İlter

DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı: Abdülkerim Murat Atik

DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı: Yunus Efe

DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı: Emin Hıtay

DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı: Levent Sadık Ahmet

DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı: Abdullah Çerekçi

DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi Başkanı: Volkan Okur Yılmaz