DEİK’te 147 konsey başkanından 45'i ilk kez koltuğuna oturdu
DEİK'te yeni yönetim kurulları, görev dağılımı gerçekleşti. Genel kurulda 60 iş konseyi başkanı görevine devam ederken, 74 konseyde başkan değişti.
Merve YİĞİTCAN
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK), hafta sonu gerçekleşen 2021 Yılı İş Konseyleri Seçimli Olağan Genel Kurulları sonrası seçilen yeni yönetim kurulları, görev dağılımını gerçekleştirdi. Buna göre, 147 iş konseyinin 134’ünde başkanlık seçiminin yapıldığı genel kurulda 60 iş konseyi başkanı görevine devam etti, 74 konseyde başkan değişti. Ülke konseyini bırakanlardan 17 ismin bir başka ülke iş konseyine başkan olarak seçildiği görüldü.
Tam liste dunya.com'da
Yeni başkanlar listesine tekrar bakıldığında ise ilk defa başkan seçilen iş konseyi başkanı sayısının 45 olduğu görüldü. 128 konseyde tek liste seçim gerçekleşirken, 6 konseyde listelerin yarıştığı öğrenildi. Okurlarımız, DEİK İş Konseyleri’nin yeni döneminde hizmet yürütecek başkanlarının tam listesine, dunya. com’dan ulaşabilir. Listelerin biraz daha detayına inildiğinde ikili ülke iş konseylerinin üzerinde yer alan bölge koordinatör başkanlıklarında değişimler yaşandı. Buna buna göre, İş konseyleri koordinatör başkanlarından 3’ü görevine devam ederken, 3’ü görevini devretti, bir isim ise bölge değiştirdi. Mehmet Ali Yalçındağ Türkiye- Amerika, Murat Kolbaşı Türkiye- Asya Pasifik, Ümit Kiler de Türkiye-Orta Doğu ve Körfez iş konseyleri koordinatör başkanlıklarına bu dönem de devam ediyor. Berna Gözbaşı ise Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı’ndan Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı’na geçti. Zeynep Bodur Okyay Türkiye-Avrupa, Mithat Yenigün Türkiye-Avrasya ve İrfan Gündüz ise Sektörel İş Konseyleri koordinatör başkanlık görevlerini bıraktılar. Afrika bölgesinin başına Fuat Tosyalı, Avrasya’nın başına Ruşen Çetin, Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığına da Munis Özer geçti. Zeynep Bodur Okyay Türkiye-İtalya İş Konseyi’ne başkanlık etmeye devam ederken, Mithat Yenigün’ün Türkiye-Rusya İş Konseyi başkanlığına da devam etmediği görüldü.
Steven Young Avustralya’ya geçti
İkili ülke iş konseylerine bakıldığında da ilginç değişiklikler göze çarpıyor. Uzun yıllar Bosch Türkiye ve Orta Doğu Başkanı olan, ardından kariyerine Dalgakıran Grubu’nda İcra Kurulu Başkanı olarak devam eden Steven Young, bir önceki dönem Türkiye-Almanya İş Konseyi’ne başkanlık ederken, şimdi Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı olarak DEİK’teki görevlerine devam edecek. Böylece Avustralya doğumlu Türk asıllı Alman vatandaşı olan Steven Young, doğduğu ülkenin ikili iş konseyinin başına geçmiş oldu. Başkanlık yaptığı ülkelerde değişiklik yaşanan iş adamlarından biri de Murat Özyeğin oldu. Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özyeğin’in ikili ülke iş konseyi başkanlığı Hollanda’dan Singapur’a kaydı. Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı bölgesel koordinatör başkanlığının yanı sıra Türkiye-Senegal İş Konseyi’ne de başkanlık edecek. Fuat Tosyalı bir önceki dönem Türkiye-Cezayir İş Konseyi’ne başkanlık yapmıştı. Yine Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Şerif Tosyalı da başkanlık görevine Türkiye-Moritanya İş Konseyi’nde devam edecek. Şerif Tosyalı bir önceki dönem Türkiye- Japonya İş Konseyi’ne başkanlık yapmıştı. Tav Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Mustafa Sani Şener ise ikili ülke konseyinde değişiklik yaşanan başkanlar arasında. Önceki dönem Türkiye-Hırvatistan ikili ülke iş konseyi başkanlığı yapan Şener, 2 yıl boyunca Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığı yapacak. Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik de, ikili ülke iş konseyi başkanlığını Bangladeş’den Hindistan’a kaydırdı.
12 ülke iş konseyine kadın başkanlar liderlik ediyor
Bu arada 12 ülke iş konseyine kadın başkanlar liderlik ediyor. Oysa geçen dönemde bu sayı 19’du. Yeni dönemde ikili ülke konseylerine başkanlık edecek iş kadınlarının isimleri şöyle: Zeynep Bodur Okyay, Berna Sezer, Berna Gözbaşı, Hülya Gedik, Nüket Küçükel Ezberci, Nurdan Erbuğ, Merve Özer Yılmaz, Ebru Özdemir, Aysu Özlem Gökçe, Süheyla Çebi Karahan, Harika Güral ve Berna Akyıldız.
OLPAK: TATLI BİR REKABET ORTAMI İÇİNDE GEÇTİ
DEİK Başkanı Nail Olpak, seçimlerin ardından şu açıklamayı yapmıştı: "Tatlı bir rekabet ortamı içinde, DEİK’in önümüzdeki dönem faaliyetleri açısından son derece önemli bir seçimi gerçekleştirdik. Birçok iş konseyimizde mutabakatla tek listeyle seçime gidilirken, birden fazla adayın olduğu çoklu listeler de oldu. Ben bunu son derece doğal ve hatta gerekli görüyorum. Çünkü rekabet hem kurallar hem de etik değerler çerçevesinde yapıldığı sürece kaliteyi de beraberinde getiriyor.”
DEİK İŞ KONSEYİ BAŞKANLARI LİSTESİ
İş Konseyleri Koordinatör Başkanlar
DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Fuat Tosyalı
DEİK/Türkiye-Amerika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Mehmet Ali Yalçındağ
DEİK/Türkiye-Asya Pasifik İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: T. Murat Kolbaşı
DEİK/Türkiye-Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Ruşen Çetin
DEİK/Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Berna Gözbaşı
DEİK/Türkiye-Ortadoğu ve Körfez İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Ümit Kiler
DEİK/Sektörel İş Konseyleri Koordinatör Başkanı: Munis Özer
İş Konseyi
DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı: Mehmet Ali Yalçındağ
DEİK/Türkiye-Afganistan İş Konseyi Başkanı: Süleyman Ciliv
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı: Atalay Muharrem Gümrah
DEİK/Türkiye-Angola İş Konseyi Başkanı: Abdullah Eriş
DEİK/Türkiye-Arjantin İş Konseyi Başkanı: Abdulcelil Kılınç
DEİK/Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı: Ahmet Galip Tözge
DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi Başkanı: Steven Young
DEİK/Türkiye-Avusturya İş Konseyi Başkanı: Burak Bilge
DEİK/Türkiye-Azerbaycan İş Konseyi Başkanı: M. Kemal Koloğlu
DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı: Bilgün Gürkan
DEİK/Türkiye-Bangladeş İş Konseyi Başkanı: Hidayet Onur Özden
DEİK/Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı: Yılmaz Soycan
DEİK/Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı: Atilla Demir Yerlikaya
DEİK/Türkiye-Benin İş Konseyi Başkanı: Halit İnci
DEİK/Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı: Tevfik Öz
DEİK/Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı: Osman Okyay
DEİK/Türkiye-Bosna Hersek İş Konseyi Başkanı: Hasan Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Başkanı: Cengiz Deveci
DEİK/Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı: Mustafa Zeki Sarıbekir
DEİK/Türkiye-Burkina Faso İş Konseyi Başkanı: Berna Sezer
DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı: Muhammet Mesut Toprak
DEİK/Türkiye-Cibuti İş Konseyi Başkanı: Salim Metin
DEİK/Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı: Tarık İşgüzar
DEİK/Türkiye-Çekya İş Konseyi Başkanı: Nazmi V. Akıman
DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı: Korhan Kurdoğlu
DEİK/Türkiye-Danimarka İş Konseyi Başkanı: Berna Gözbaşı
DEİK/Eğitim Ekonomisi İş Konseyi Başkanı: Prof. İrfan Gündüz
DEİK/Türkiye-Ekvator Ginesi İş Konseyi Başkanı: Murat Efendi Ataer
DEİK/Türkiye-Endonezya İş Konseyi Başkanı: İlhan Erdal
DEİK/Enerji İş Konseyi Başkanı: Haluk Kalyoncu
DEİK/Türkiye-Etiyopya İş Konseyi Başkanı: Fatih Volkan Kazova
DEİK/Türkiye-Fas İş Konseyi Başkanı: Mehmet Büyükekşi
DEİK/Türkiye-Fildişi İş Konseyi Başkanı: İlhan Şahin
DEİK/Türkiye-Filipinler İş Konseyi Başkanı: Hamit Altunkaya
DEİK/Türkiye-Filistin İş Konseyi Başkanı: Suat Öztürk
DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi Başkanı: Halil Kulluk
DEİK/Türkiye-Fransa İş Konseyi Başkanı: Hüseyin Çağatay Özdoğru
DEİK/Türkiye-Gabon İş Konseyi Başkanı: Ersel Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Gambiya İş Konseyi Başkanı: Şaban Dinç
DEİK/Türkiye-Gana İş Konseyi Başkanı: Abdulkadir Turan
DEİK/Türkiye-Gine İş Konseyi Başkanı: Yunus Yılmaz
DEİK/Türkiye-Güney Afrika İş Konseyi Başkanı: Abubekir Salim
DEİK/Türkiye-Güney Sudan İş Konseyi Başkanı: Zafer Topaloğlu
DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi Başkanı: Osman Çalışkan
DEİK/Türkiye-Hırvatistan İş Konseyi Başkanı: Can Soyak
DEİK/Türkiye-Hindistan İş Konseyi Başkanı: Hülya Gedik
DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi Başkanı: Nüket Küçükel Ezberci
DEİK/Türkiye-Hong Kong İş Konseyi Başkanı: Talip Murat Kolbaşı
DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı: Halit Acar
DEİK/Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı: Osman Aksoy
DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi Başkanı: Emre Yıldız
DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı: Dr. Zeynel Abidin Erdem
DEİK/Türkiye-İsrail İş Konseyi Başkanı: I. Sinan Ak
DEİK/Türkiye-İsveç İş Konseyi Başkanı: Mehmet Bahadır Bakır
DEİK/Türkiye-İsviçre İş Konseyi Başkanı: Zeki Yıldırım
DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi Başkanı: Zeynep Bodur Okyay
DEİK/Türkiye-Japonya İş Konseyi Başkanı: Oğulcan Kemal Sagun
DEİK/Türkiye-Kuzey Makedonya İş Konseyi Başkanı: Bilal Kara
DEİK/Türkiye-Kamboçya İş Konseyi Başkanı: Mahir Alp
DEİK/Türkiye-Kamerun İş Konseyi Başkanı: Ahmet Demirtaş
DEİK/Türkiye-Kanada İş Konseyi Başkanı: Nurdan Erbuğ
DEİK/Türkiye-Karadağ İş Konseyi Başkanı: Naser Alim
DEİK/Türkiye-Katar İş Konseyi Başkanı: Başar Arıoğlu
DEİK/Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanı: Mustafa Sani Şener
DEİK/Türkiye-Kenya İş Konseyi Başkanı: Ömer Karadeli
DEİK/Türkiye-Kırgızistan İş Konseyi Başkanı: Aydın Mıstaçoğlu
DEİK/Türkiye-KKTC İş Konseyi Başkanı: Fatih Mehmet Keçebir
DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi Başkanı: Ilgaz Manuel Bağlıkaya
DEİK/Türkiye-Kongo Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı: Ali Sezen
DEİK/Türkiye-Kongo Demokratik Cumhuriyeti İş Konseyi Başkanı: Yusuf Cenk Dağsuyu
DEİK/Türkiye-Kore İş Konseyi Başkanı: Ali Kibar
DEİK/Türkiye-Kosova İş Konseyi Başkanı: Merve Özer Yılmaz
DEİK/Türkiye-Kuveyt İş Konseyi Başkanı: Ebru Özdemir
DEİK/Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı: Vehbi Serkan Kaptan
DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı: Murtaza Karanfil
DEİK/Türkiye-Litvanya İş Konseyi Başkanı: Serdar Kurt
DEİK/Lojistik İş Konseyi Başkanı: Ayşem Ulusoy
DEİK/Türkiye-Lübnan İş Konseyi Başkanı: Abdülkadir Akkuş
DEİK/Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi Başkanı: Aysu Özlem Gökçe
DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı: Adnan Sezgin
DEİK/Türkiye-Madagaskar İş Konseyi Başkanı: Ahmet Emre Sönmez
DEİK/Türkiye-Malavi İş Konseyi Başkanı: İbrahim Yıldırım
DEİK/Türkiye-Malezya İş Konseyi Başkanı: Süheyla Çebi Karahan
DEİK/Türkiye-Mali İş Konseyi Başkanı: Fatih Altunbaş
DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi Başkanı: Halis Ali Çakmak
DEİK/Türkiye-Meksika İş Konseyi Başkanı: Gökhan Yavuzer
DEİK/Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı: Mustafa Denizer
DEİK/Türkiye-Moğolistan İş Konseyi Başkanı: Halil Avcı
DEİK/Türkiye-Moldova İş Konseyi Başkanı: Burak Burçin Kılıçoğlu
DEİK/Türkiye-Moritanya İş Konseyi Başkanı: Şerif Tosyalı
DEİK/Türkiye-Mozambik İş Konseyi Başkanı: Temel Akgün
DEİK/Türkiye-Namibya İş Konseyi Başkanı: Muhammed Yusuf Bedir
DEİK/Türkiye-Nepal İş Konseyi Başkanı: Mehmet Mustafa Akıncılar
DEİK/Türkiye-Nijer İş Konseyi Başkanı: Zeynel A. Kaymak
DEİK/Türkiye-Nijerya İş Konseyi Başkanı: Hakan Özel
DEİK/Türkiye-Norveç İş Konseyi Başkanı: Mehmet Selahattin Ünlü
DEİK/Türkiye-Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi Başkanı: Mustafa Necati Işık
DEİK/Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı: Özgür Onur Özgüven
DEİK/Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı: Ahmet Cengiz Özdemir
DEİK/Türkiye-Peru İş Konseyi Başkanı: Gökhan Özyurt
DEİK/Türkiye-Polonya İş Konseyi Başkanı: Ercan Emrah Duman
DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı: Mustafa Mertcan
DEİK/Türkiye-Romanya İş Konseyi Başkanı: Ömer Süsli
DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi Başkanı: İzzet Ekmekçibaşı
DEİK/Sağlık İş Konseyi Başkanı: Reşat Bahat
DEİK/Türkiye-Senegal İş Konseyi Başkanı: Fuat Tosyalı
DEİK/Türkiye-Sırbistan İş Konseyi Başkanı: Bayram Akgül
DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi Başkanı: Murat Özyeğin
DEİK/Türkiye-Slovakya İş Konseyi Başkanı: Harika Güral
DEİK/Türkiye-Slovenya İş Konseyi Başkanı: Fatih Canpolat
DEİK/Türkiye-Somali İş Konseyi Başkanı: Levent Güngör
DEİK/Türkiye-Sri Lanka İş Konseyi Başkanı: Mehmet Ali Uğur
DEİK/Türkiye-Sudan İş Konseyi Başkanı: Serdar Yıldızgörer
DEİK/Türkiye-Suriye İş Konseyi Başkanı: İbrahim Fuat Özçörekçi
DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı: Fatih Gürsoy
DEİK/Türkiye-Şili İş Konseyi Başkanı: Ahmet Bilge Anbarlılar
DEİK/Türkiye-Tacikistan İş Konseyi Başkanı: Cihangir Fikri Saatçioğlu
DEİK/Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı: Erdem Arıoğlu
DEİK/Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı: Necmettin Uzun
DEİK/Türkiye-Togo İş Konseyi Başkanı: Berna Akyıldız
DEİK/Türkiye-Tunus İş Konseyi Başkanı: Kadir Mete Geçer
DEİK/Türkiye-Türkmenistan İş Konseyi Başkanı: Mahmut Er
DEİK/Türkiye-Uganda İş Konseyi Başkanı: Doğan Ali Doğan
DEİK/Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı: Ruşen Çetin
DEİK/Türkiye-Umman İş Konseyi Başkanı:Ümit Kiler
DEİK/Uluslararası Teknik Müşavirlik İş Konseyi Başkanı: Munis Özer
DEİK/Türkiye-Ürdün İş Konseyi Başkanı: Sait Kılıç
DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi Başkanı: Ali Galip İlter
DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Başkanı: Abdülkerim Murat Atik
DEİK/Türkiye-Yemen İş Konseyi Başkanı: Yunus Efe
DEİK/Türkiye-Yeni Zelanda İş Konseyi Başkanı: Emin Hıtay
DEİK/Türkiye-Yunanistan İş Konseyi Başkanı: Levent Sadık Ahmet
DEİK/Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Başkanı: Abdullah Çerekçi
DEİK/Türkiye-Zambiya İş Konseyi Başkanı: Volkan Okur Yılmaz