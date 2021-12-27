'Delmicron diye bir varyant yok'

Hindistan’da Maharashtra eyaleti COVID-19 eylem gücünde yer alan bir uzmanı kaynak gösteren bazı haberlerde Delta ve Omicron’un birleşiminden oluşan Delmicron isimli bir varyant ortaya çıktığı iddiaları yalanlandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) gibi kurumların böyle bir varyanta ilişkin resmi açıklaması yok. Dr. Shashank Joshi’nin “Delta ve Omicron’un ikili yükselişi - Delmicron - Avrupa ve ABD’de minik vaka tsunamilerine neden oldu.” ifadeleri farklı yerel basın kuruluşlarında Delmicron’un yeni bir varyant olduğu şeklinde yorumlanmıştı. Öte yandan uzmanlar birçok ülkede hala yaygın şekilde bulunan Delta varyantı ve hızla dominant hale gelen Omicron için yeni saha verileriyle yeni çalışmalar gerçekleştiriyor.