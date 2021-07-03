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Delta varyantı en az 98 ülke ve bölgede tespit edildi: Mutasyona uğramaya devam ediyor

Dünya Sağlık Örgütü, yaklaşık 100 ülke ve bölgede, COVID-19'un ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı. Delta varyantının "tehlikeli" olduğu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiği kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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İsrail'de aralıkta başlayan üçüncü dalgada her bin vakadan 20-30'unun hastalığı ağır geçirdiği, Delta varyantında ise bunun 3-5 kişi olduğu dile getirildi. İsrail'de nüfusun yüzde 50'den fazlasına 2 doz aşı yapıldı.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), en az 98 ülke ve bölgede, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre​​​​​​​, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, çok daha kolay bulaştığı tespit edilen Delta varyantının en az 98 ülkede görüldüğünü bildirerek, uyarıda bulundu.

Aşılama oranının düşük ve yüksek olduğu ülkelerde varyantın hızla yayıldığını belirten Ghebreyesus, Delta varyantının "tehlikeli" olduğunu, gelişmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini kaydetti.

 

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