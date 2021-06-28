Delta varyantı uyarısı: Etkisi kanıtlanmış bir aşı daha yapılmalı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara, Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır." paylaşımı yaptı.

Türkiye'de aşılama süreci Sinovac aşısı ile başlamış, aşılanan ilk gruplara sadece bu aşıdan yapılmıştı.

"Sinovac aşısı olanların antikor düzeyi 3 ay sonra düştü"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları, Halk Sağlığı ve Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim elemanları tarafından "Sinovac Aşısının Bağışıklık Yanıtı Üçüncü Ay İzlem Sonuçları" başlıklı bir çalışma yapıldı.

Bin 53 sağlık çalışanının gönüllü olarak katıldığı çalışmada, Sinovac aşısı olan sağlık çalışanlarının yüzde 95.2'sinde antikor seviyesinin, ikinci doz aşıdan üç ay sonra düştüğü tespit edildi. Çalışma raporunda, "Aşının etkinliğinin uzun süreli olabilmesi için sağlık çalışanlarına üçüncü doz hatırlatma aşısının gerekebileceğini düşündürmektedir." denildi ve kesin sonuçların "altıncı ay antikor düzeyleri ve etkinliği izlem sonuçları" ile belli olacağı belirtildi.

Çalışmada ayrıca, başlangıçta COVID-19 antikoru negatif olan, bir ay arayla iki doz Sinovac aşısı olmuş bin 53 sağlık çalışanının 26’sının, ikinci doz aşı sonrası üç aylık süre içinde COVID-19'a yakalandığı ve hastalığı belirti göstermeden geçirdiği açıklandı.