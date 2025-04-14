DEM Parti, 17 Nisan’da Adalet Bakanı Tunç ile görüşecek

DEM Parti İmralı heyeti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasındaki görüşmenin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Bakan Tunç ile 17 Nisan Perşembe günü bir araya geleceklerini bildirdi.

Koçyiğit, "Sayın Adalet Bakanı ile bir görüşme yapıldıktan sonra tekrar İmralı için başvuru yapılacak. Tabii ki takvimi bakanlık tarafından netleşiyor" dedi.