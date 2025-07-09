DEM Parti açıkladı: PKK 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın görüntülü mesajının yayınlanmasını, Türkiye'nin ikinci yüzyılını belirleyecek tarihi bir an, tarihi bir gelişme olarak değerlendirdilerini söyledi.

Öcalan'ın ikinci kez silah bırakma çağrısı yaptığı PKK'nın, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakma töreni yapacağını söyleyen Doğan, "Öcalan'ın açıklamasında çok net ifadeler var. Silahların tümden devre dışı kalmasını istiyor. 1993'te yarım kalmış, bugün yeniden siyaset alanının genişlemesi ve silahların tümden devre dışı kalması için bir yeni sayfadan bahsediyoruz. Bu, yarım kalmamalı" ifadelerini kullandı.

DEM Partili Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Doğan, şunları söyledi:

"Yepyeni bir sayfa açılıyor. Tarihi bir eşikteyiz. Bu süreçte yalnızca tanıklık etmiyoruz. Bu süreç bize çok hayati sorumluluklar da yüklüyor. Bugün tam 26 yıl sonra ilk kez sayın Öcalan'dan bir görüntü gördük. Demek ki neymiş; Türkiye'nin Kürt meselesi yalnızca Türkiye'nin sorunu değilmiş. Yalnızca Türkiye ile sınırlı olmayan, aynı zamanda da uluslararası bir meseleden bahsediyoruz."

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