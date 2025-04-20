DEM Parti: Adalet Bakanı ile görüşme Grup Başkanvekilleri tarafından yapılacak

Partiden yapılan yazılı açıklamada, İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder’in yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtilerek, kamuoyunda dolaşan spekülatif iddialara da yanıt verildi.

Açıklamada, “Partimizin bütün kurullarıyla hastanedeki bekleyişi sürerken, Sırrı Süreyya Önder’in yerine yeni bir heyet üyesi belirlenmesi gibi bir konu gündemimizde değildir. Önceliğimiz arkadaşımızın sağlığına kavuşmasıdır” denildi.

Buldan da hastanede, görüşme vekillerle yapılacak

Açıklamada ayrıca, Pervin Buldan’ın da hastane sürecinde olması nedeniyle Adalet Bakanı ile planlanan görüşmenin DEM Parti Grup Başkanvekilleri tarafından gerçekleştirileceği duyuruldu.