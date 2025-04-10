DEM Parti, AKP Parti ile görüşme sonrası yazılı açıklama yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın DEM Parti heyetinden Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ı Beştepe'de kabul etmesinin ardından DEM Parti heyeti görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede karşılıklı olarak bundan sonraki aşamaların değerlendirildiği belirtildi. DEM Parti heyeti ayrıca açıklamada, bugün gelinen nokta itibarıyla dünden daha umutlu olduklarını da kaydetti.

DEM Parti'nin açıklaması

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin son derece olumlu, yapıcı ve umut verici bir atmosferde geçtiği belirtildi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve heyetiyle yaptığımız görüşme, son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde gerçekleşti.

Süreçte gelinen noktanın önemi teyit edildi ve karşılıklı olarak bundan sonraki aşamalar değerlendirildi. Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi.

Heyetimiz ve partimiz önümüzdeki süreçte daha da güçlü bir irade ve özenle Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı hayata geçirmek için çalışmalarına devam edecektir. Bugün gelinen nokta itibarıyla, dünden daha umutlu olduğumuzu bütün ülkemizin bilgisine sunmakta onur duyuyoruz.

Bugüne kadar sürece gerek önerileriyle gerek uyarılarıyla gerekse de eleştiriyle güç katan bütün siyasal partilere ve toplumsal kesimlere şükranlarımızı bildiriyoruz."