DEM Parti-Bahçeli görüşmesi sona erdi: Masada hangi başlıklar vardı?

DEM Parti'nin diğer siyasi partilerle yürüttüğü görüşme trafiği sürüyor. Heyet, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüştü.

Parti heyetinin temaslarında öne çıkan konular arasında Meclis'e sunulması beklenen yeni infaz düzenlemesi, PKK'nın silah bırakma kararı ve İmralı'ya ziyaret talebi bulunuyor. Ayrıca, MHP lideri Bahçeli'nin önerdiği “Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu” da görüşmede ele alınan başlıklar arasında yer alıyor.

DEM Parti, söz konusu komisyonun kurulmasının gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini savunuyor. Parti, diğer siyasi partilerden bu sürece destek vermelerini isterken, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bu süreçte inisiyatif alması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

Heyet yarın AK Parti ile görüşecek

DEM Parti heyeti, temaslarını yarın AK Parti ile gerçekleştireceği görüşmeyle sürdürecek. Görüşmenin Meclis'te saat 15.00'te yapılması planlanıyor.

Siyasi parti turları kapsamında yürütülen bu temasların, çözüm arayışlarını değerlendirmek ve siyasi uzlaşı zeminlerini yoklamak amacı taşıdığı ifade ediliyor.