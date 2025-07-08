DEM Parti-Bakan Tunç görüşmesi ertelendi
Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda PKK’nın silah bırakma sürecine girilmesi beklenirken, siyasi temaslar dikkatle izleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti İmralı Heyeti’ni Beştepe’de dün kabul etmişti. Heyetteki Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi planlanıyordu. Ancak DEM Parti, görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiğini ve yeni tarihin daha sonra duyurulacağını açıkladı.
Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya girilirken, PKK’nın silah bırakma sürecinin yeni haftayla birlikte başlaması bekleniyor.
Bu kritik sürece ilişkin temaslar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün DEM Parti’nin İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etti.
Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyordu.
Görüşme ileri bir tarihe ertelendi
Ancak DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, saat 13.30’da yapılması öngörülen bu görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada; görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.