DEM Parti-Bakan Tunç görüşmesi ertelendi

Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamaya girilirken, PKK’nın silah bırakma sürecinin yeni haftayla birlikte başlaması bekleniyor.

Bu kritik sürece ilişkin temaslar hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün DEM Parti’nin İmralı Heyeti’ni Beştepe’de kabul etti.

Heyette yer alan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ın bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyordu.

Görüşme ileri bir tarihe ertelendi

Ancak DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, saat 13.30’da yapılması öngörülen bu görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu. Açıklamada, görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Açıklamada; görüşmenin yoğunluk nedeniyle ertelendiği, görüşme tarihi ve saati netleştiğinde bilgilendirme yapılacağı belirtildi.