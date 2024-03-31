DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan: En başından itibaren seçime şaibe karıştırıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'na gelen Bakırhan, 1254 numaralı sandıkta oy verdi.

Bakırhan, bazı seçim bölgelerinde, şehir dışından gelen seçmenlere oy kullandırıldığını öne sürerek, "En başından itibaren seçime bence şaibe karıştırıldı, ona rağmen tüm gücümüzle halkımızı sandıklara oy kullanmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Bakırhan, seçimlerin hayırlı olması diledi.