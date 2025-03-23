DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, İBB'yi ziyaret etti  

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB'nin Saraçhane'deki binasına gelen Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.

Görüşmenin ardından Özel ve Bakırhan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle büyük bir üzüntü ve öfke duyduğunu ifade ederek, "1 milyon 750 bin üyemize oy kullandırarak, bir demokrasi devrimi olarak nitelendirdiğimiz bugün koyduğumuz dayanışma sandıklarını her bir kamera takip ediyor. Türkiye'nin 81 ilinde görülüyor ki üye sandıklarının 10 katı, halkın dayanışma sandıklarına ilgisi var. Tahmin ediyorum Ankara'dan Genel Sekreterimiz açıklamıştır ama gelen talep üzerine, kuyruklar üzerine oy verme süresini tüm ülkede 17.00'den, 19.00'a uzattık." ifadelerini kullandı.

Muhalefet partilerinin gösterdiği dayanışmaya değinen Özel, ziyaret için DEM Parti'ye teşekkür etti.

Özel, nevruzun yeni bir başlangıç ve uyanış olduğunu belirterek, "Biz hem ortaya koyduğumuz demokrasi mücadelesinde hem de ortak mücadelede aynı kararlılık, aynı cesaret ve aynı güçle burada bulunmaya devam edeceğiz." dedi.

Bakırhan da kendilerinin, milletvekillerinin, eş genel başkanlarının, belediye başkanlarının da yargılandığını kaydederek, "Yargı eliyle demokratik siyaseti dizayn etme, diz çökertme girişimidir ama çok iyi bilinsin ki bu topraklarda çok önemli bir demokrasi geleneği var, iradesine sahip çıkma geleneği var. Bu bugün de böyle olacak, yarın da böyle olacak." ifadelerini kullandı.

İstanbul'un yalnızca Türkiye'nin büyük bir şehri olmadığını, aynı zamanda dünyanın en önemli kentlerinden birisi olduğuna işaret eden Bakırhan, şunları söyledi:

"Barışın konuşulduğu, Türkiye'nin artık demokratikleşmesinin konuşulduğu bir süreçte İstanbul'da yapılanların aslında bu barış ruhunu zedelediğini de belirtmek istiyorum. Bu ülke artık hem siyasi hem askeri darbelerden kurtulması gerekiyor. Askeri darbeler durmuş. Şimdi siyasi darbelerle bugün, yarın, diğer gün ne zaman karşılaşacağımız belli değil."