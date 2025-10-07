DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir

Hatimoğlulları DEM Parti grup çıkışında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Hatimoğulları, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin komisyonla ilgili sözlerine atıf yaparak, Bahçeli’nin açıklamasının süreci başlatan ve bu çerçevede değerlendirilebilecek bir nitelik taşıdığını belirtti. Hatimoğulları, “Komisyon mutlaka İmralı’ya gitmelidir. Baş muhatap olarak Öcalan ile bu görüşmenin gerçekleşmesi bir eşiğin aşılması bakımından önemli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ilgili bir soruya da yanıt vererek, Şam yönetimi ile SDG arasında görüşmelerin sürdüğünü ve DEM Parti olarak Suriye için demokratik müzakere ile entegrasyon sürecini desteklediklerini söyledi.

Gazetecilerin, Selahattin Demirtaş ve diğer tutuklu siyasetçilerle ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının süresi konusundaki hatırlatmasına da değinen Hatimoğulları, AİHM kararlarının uygulanmasının toplumsal vicdanı rahatlatacağını vurguladı.