DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan hakkındaki soruşturmaya tepki

DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasına yönelik Mardin'de gerçekleştirdiği konuşma üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan yasal işleme tepki gösterdi.

Bakırhan, yazılı açıklamasında, Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine yapılan görevlendirmelerle ilgili Mardin'de gerçekleştirdiği konuşma nedeniyle hakkında İçişleri Bakanlığı'nca yasal işlem başlatıldığının açıklandığını bildirdi.

Konuşmasında hukuksuz uygulamaların altını çizdiğini ve halkın bu saldırılar karşısında boyun eğmeyeceğini ifade ettiğini aktaran Bakırhan, konuşmasının "çarpıtıldığını" savundu. Bakırhan, İçişleri Bakanlığı'nın yetkisini aşarak kendisini yargı yerine koyduğunu iddia etti.

Tuncer Bakırhan ne demişti?

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden uzaklaştırılmıştı.

Karara gerekçe olarak üç isim hakkında yürütülen terör soruşturmaları ve davaları gösterildi. DEM Parti, iktidarın kayyum politikasına karşı belediye binalarının önünde nöbet başlatmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı eylemde konuşan Tuncer Bakırhan, "Çok iyi bilsinler ki, Seyit Rıza ne yaptıysa, Şeyh Sait ne yaptıysa, Mazlumlar, Denizler, Sakineler ne yaptıysa Kürt halkı da onların yaptığını yapacaktır" ifadelerini kullanmıştı.