DEM Parti heyeti açıkladı: Teröristbaşı Öcalan'dan silah bırakma törenine ilişkin ilk değerlendirme

Dün, teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz'da gerçekleşen silah bırakma töreniyle ilgili Öcalan'a bilgi verildiği aktarıldı. Abdullah Öcalan'ın da gelişmeleri değerli bulduğu belirtildi.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'un yer aldığı DEM Parti heyeti dün Abdullah Öcalan ile görüşmüş, görüşme yaklaşık 3,5 saat sürmüştü.

Görüşmenin detayları açıklandı

DEM Parti heyetinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DEM Parti İmralı Heyeti olarak 25 Temmuz 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdik.

Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Adalet Bakanı ve siyasi parti liderleriyle heyet olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler hakkında fikir teatisinde bulunduk.

11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı. Sayın Öcalan da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirtti.

TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı.

Halka ve tüm toplumsal kesimlere en içten selam ve iyi dileklerini iletti.

Selam ve saygılarımızla."