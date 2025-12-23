DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar, Bakan Tunç ile Adalet Bakanlığı'ndaki görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sancar, Bakan Tunç ve bürokratlarıyla kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle de ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk" dedi.

"Barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir" ifadesini kullanan Sancar, bu kapsamda Adalet Bakanlığı'na da önemli bir görev düştüğünü dile getirdi.

Buldan ise Bakan Tunç ile 1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, birçok konunun konuşulduğunu aktararak, "Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu ama bunun dışında cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere yaşlı ve hasta tutuklular, yine infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi" sözlerini sarf etti.

Buldan, "Kovid-19 infaz eşitliği" konusunda da kendilerine gelen çok sayıda talep olduğunu hatırlatarak, "Bununla ilgili de bir düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik, ifade ettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konudaki gerçekten yapıcı yaklaşımından dolayı hem kendisine teşekkür ediyoruz hem de hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde" diye konuştu.

Bakan Tunç: Atılacak adımları konuştuk

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Adalet Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Tunç, şunları ifade etti:

"Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk.

Millet olarak hepimize büyük acılar yaşatan, ülkemizin kalkınmasının ve daha da güçlenmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan terörün tamamen sona ermesi, gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur. Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetine daima sahip çıkacak, süreci hassasiyetle yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyacak, Türkiye Yüzyılı'nı terör olmadan daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz."