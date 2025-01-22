DEM Parti heyeti bugün ikinci kez İmralı'ya gidecek

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüşme talebiyle Adalet Bakanlığı’na dün yazılı başvuruda bulunmuştu. Bugün yapılan açıklamaya göre ise DEM Parti heyetinin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere bugün İmralı'ya gideceği aktarıldı.

Ne olmuştu?

DEM Parti, 28 Aralık 2024'te İmralı Cezaevi’nde PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Parti, görüşmenin samimi bir atmosferde geçtiğini ve TBMM’nin, sorunun demokratik siyaset çerçevesinde çözülmesi için en uygun zemin olduğunu ifade etmişti.

Bu görüşmenin ardından, 3 Ocak’ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile başlayan temaslar, MHP, Gelecek Partisi, AK Parti, Saadet Partisi, CHP, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi’nin lider ve temsilcileriyle sürdürüldü. Ayrıca, 11-12 Ocak’ta cezaevlerindeki eski eş genel başkanlar ve siyasetçi arkadaşlarla görüşmeler yapıldığı bildirildi.

DEM Parti açıklamasında, Öcalan ile yapılan görüşmenin sonuçlarının partilerle paylaşıldığı ve bu süreçte olumlu geri dönüşler alındığı belirtildi. Ancak, barış sürecinin şeffaf bir şekilde yürütülmesi ve TBMM çatısı altında devam ettirilmesi gerektiği yönünde kaygı ve önerilerin de dile getirildiği ifade edildi.

Cezaevindeki görüşmelerde, Abdullah Öcalan ve DEM Parti’nin barış sürecinde üstlenmek istediği role siyasilerden destek geldiği aktarıldı. Parti, bu sürecin, Türkiye’deki etnik, dini ve mezhebi çeşitlilik içinde birlik ve kardeşliği geliştirecek önemli bir adım olduğunun altını çizdi.