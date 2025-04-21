DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, partinin bir heyeti bugün İmralı Adası’na bir ziyaret daha gerçekleştiriyor. Ziyaret kapsamında, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapılması planlanıyor.

Heyette, DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor. Parti kaynakları, görüşmenin detayları hakkında henüz açıklama yapmazken, heyetin adaya doğru yola çıktığı belirtildi.