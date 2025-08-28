DEM Parti heyeti İmralı’ya gitti

DEM Parti, Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na bir heyet gönderdi. Heyette, DEM Parti’li Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı.

Komisyon çalışmalarını aktaracaklar

Meclis’te Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulmasının ardından, DEM Parti heyeti ilk kez Öcalan ile görüşme gerçekleştirecek. Heyetin, komisyonun yürüttüğü çalışmalar hakkında Öcalan’a bilgi vereceği ifade edildi.

Öcalan’dan mesaj beklentisi

Abdullah Öcalan’ın görüşmede özellikle silah bırakma sürecine ilişkin kamuoyuna mesajlar vermesinin bekleniyor.

Son ziyaret 25 Temmuz’da yapılmıştı

DEM Parti heyeti, en son 25 Temmuz’da İmralı’ya gitmiş ve Öcalan ile yaklaşık 3,5 saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.